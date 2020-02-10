Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таврия вернула лучшего бомбардира команды двух прошлых сезонов
Дела у крымчан налаживаются
31-летний полузащитник Вадим Воронченко вернулся в симферопольскую "Таврию".
Напомним, что хавбек был одним из лидеров и лучшим бомбардиром команды в течение двух сезонов (2017/18, 2018/19).
В прошлом сезоне Вадим также выступал в запорожском "Металлурге" (11 матчей / 2 гола), а в текущем - в "Кремне" (18/1).
Также отметим, что Воронченко является воспитанником киевского "Динамо", привлекался в различные юношеские сборные Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Таврия
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...