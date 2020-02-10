Таврия вернула лучшего бомбардира команды двух прошлых сезонов

31-летний полузащитник Вадим Воронченко вернулся в симферопольскую "Таврию".

Напомним, что хавбек был одним из лидеров и лучшим бомбардиром команды в течение двух сезонов (2017/18, 2018/19).

В прошлом сезоне Вадим также выступал в запорожском "Металлурге" (11 матчей / 2 гола), а в текущем - в "Кремне" (18/1).

Также отметим, что Воронченко является воспитанником киевского "Динамо", привлекался в различные юношеские сборные Украины.