  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Таврия вернула лучшего бомбардира команды двух прошлых сезонов
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таврия вернула лучшего бомбардира команды двух прошлых сезонов

Вторая лига
(1 голосов)

Дела у крымчан налаживаются

Таврия вернула лучшего бомбардира команды двух прошлых сезонов
Новина українською

31-летний полузащитник Вадим Воронченко вернулся в симферопольскую "Таврию".

Напомним, что хавбек был одним из лидеров и лучшим бомбардиром команды в течение двух сезонов (2017/18, 2018/19).

В прошлом сезоне Вадим также выступал в запорожском "Металлурге" (11 матчей / 2 гола), а в текущем - в "Кремне" (18/1).

Также отметим, что Воронченко является воспитанником киевского "Динамо", привлекался в различные юношеские сборные Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таврия (Симферополь) Вадим Воронченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Таврия

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...