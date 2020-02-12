Президент Вереса сообщил, когда можно будет приобрести акции клуба

Инвестор и руководитель ровенского "Вереса" Иван Надеин проинформировал о создании акционерного общества на базе клуба.

По его словам, это впервые в Украине и впервые на территории СССР.

"Это также для нас очень большой вызов. Если взять процедурно, то 16 июня мы подали заявку в национальную комиссию. Только 30 января мы получили решение о временном свидетельство о публичном акционерном обществе.

Как оказалось, по новому закону это вообще первое в Украине публичное акционерное общество, которое может продавать акции. Даже в бизнесе сегодня продают облигации, ценные бумаги и так далее. Размещение акций публичного общества в Украине еще не было.

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Первичное размещение - 6 млн гривен. 4,4 млн гривен будет у меня лично как у физического лица, 1,6 млн будет у общественного союза, который передает торговую марку. Но им отдает эти акции общественная организация. 100 гривен они получат уже, это 4000 человек.

У нас уже есть массив из 4 тысяч человек. Далее мы делаем проспекты миссий, выпускаем на 50 млн гривен, инициируем дополнительное количество акций. Вот эти акции уже начнут торговаться. Мы ожидаем, что это будет апрель, если что-то задержится - май.

Эти акции предварительно может купить миллионов на 5-10, как мы надеемся, городской совет. Надеемся, что-то купит областной совет. Надеемся, еще млн 10-15 - местные бизнесмены.

Первый шаг довольно амбициозный. Для меня как человека, который не участвовал в футболе, стало интересным сделать вот такую ​​штуку. Потому что зайти и потратить 500 000 долларов за несколько лет... такая опция... поиграть в футбол.

А вот сделать историю впервые в Украине и на территории СНГ, показать пример нашим футбольным грандам, что это тоже можно сделать, получить серьезное действие, сделать впервые в Украине - это для меня тоже вызов. И вывести команду в УПЛ с помощью такого механизма, думаю, возможно", - отметил президент "Вереса".