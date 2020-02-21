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Верес просматривает воспитанника Милана
Ламине Н`Диайе прибыл в тренировочный лагерь ровенского клуба
Левый вингер Ламине Н`Диайе, который имеет двойное гражданство (Италия и Сенегал) находится на просмотре в "Вересе".
21-летний футболист прошел детскую школу "Милана" и "Ренате". На юношеском уровне выступал за "Интер", "Лацио" и "Брешию". Последним клубом парня была "Марбелья".
Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.
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Источник:НК Верес
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