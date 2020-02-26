Подолье дозаявило семерых новичков

Хмельницкое "Подолье" обновило заявку на весеннюю часть сезона. Кроме трансфера Олега Чуваева, о котором мы уже писали раньше, в команде целый ряд новичков.

Клуб подписал профессиональный контракт с 16-летним воспитанником своей Академии, голкипером Алессио Валионом.

Двое форвардов прибыли в "Подолье" из Львовской области - 20-летний Артур Дима ранее выступал за молодежный состав "Карпат", а 25-летний сенегалец Сулейман Дионг - за любительский коллектив "Гал-КАТ-Арсенал" (Зубра).

Также "Подолье" арендовало у "Колоса" 19-летнего полузащитника Арсентия Дорошенко и 19-летнего форварда Рустама Ахмедзаде, а у "Миная" - 21-летнего хавбека Алексея Шпака.