  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Подолье дозаявило семерых новичков
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье дозаявило семерых новичков

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб подал обновленную заявку на весеннюю часть сезона

Подолье дозаявило семерых новичков
Новина українською

Хмельницкое "Подолье" обновило заявку на весеннюю часть сезона. Кроме трансфера Олега Чуваева, о котором мы уже писали раньше, в команде целый ряд новичков.

Клуб подписал профессиональный контракт с 16-летним воспитанником своей Академии, голкипером Алессио Валионом.

Двое форвардов прибыли в "Подолье" из Львовской области - 20-летний Артур Дима ранее выступал за молодежный состав "Карпат", а 25-летний сенегалец Сулейман Дионг - за любительский коллектив "Гал-КАТ-Арсенал" (Зубра).

Также "Подолье" арендовало у "Колоса" 19-летнего полузащитника Арсентия Дорошенко и 19-летнего форварда Рустама Ахмедзаде, а у "Миная" - 21-летнего хавбека Алексея Шпака.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...