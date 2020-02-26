Горняк подписал шестерых новичков

Криворожский "Горняк" перед началом весенней части сезона во Второй лиге подписал шестерых новичков.

25-летний вратарь Алексей Майборода прибыл из перволиговской "Черкащины".

Также в команде три новых защитника - 24-летний Александр Хорват (до этого выступал в "Николаеве"), 25-летний Евгений Кравчук предыдущий клуб - "Энергия"), а также 21-летний Назар Малиновский из "Кремня".

В среднюю линию прибыл 30-летний Вячеслав Рябов из "Колоса", а атаку усилил 27-летний Виктор Берко из "Николаева".

Все новички уже заявлены на весеннюю часть сезона.

Напомним, что на зимнюю паузу "Горняк" ушел, занимая четвертое место в группе "Б" Второй лиги.