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Заря отпустила в Полесье защитника молодежной команды

Вторая лига
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Илья Повалий перешел в Полесье

Заря отпустила в Полесье защитника молодежной команды
Новина українською

Житомирское "Полесье" подписало 21-летнего защитника Илью Повалия.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год.

Илья является воспитанником киевской футбольной школы "Атлет" из Киева, откуда в 2015 году и перешел в "Зарю", где до настоящего момента играл за молодежную команду U-21. За первую команду луганчан заигран не был.

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В статье: Заря (Луганск) Полесье (Житомир) Илья Повалий
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Источник:
ФК Полесье

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