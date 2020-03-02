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Заря отпустила в Полесье защитника молодежной команды
Илья Повалий перешел в Полесье
Житомирское "Полесье" подписало 21-летнего защитника Илью Повалия.
Соглашение сторон рассчитано на 1 год.
Илья является воспитанником киевской футбольной школы "Атлет" из Киева, откуда в 2015 году и перешел в "Зарю", где до настоящего момента играл за молодежную команду U-21. За первую команду луганчан заигран не был.
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Источник:ФК Полесье
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