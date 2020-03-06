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Полесье подписало экс-хавбека Подолья

Вторая лига
(1 голосов)

Александр Музычук перебрался из Хмельницкого в Житомир

Полесье подписало экс-хавбека Подолья
Новина українською

26-летний полузащитник Александр Музычук подписал контракт с "Полесьем".

Условия и сроки соглашения не разглашаются.

Напомним, что первую половину сезона Музычук провел в "Подолье", где во Второй лиге провел 11 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Музычук
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Источник:
ФК Полесье

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