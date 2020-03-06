Вторая лига
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Полесье подписало экс-хавбека Подолья
Александр Музычук перебрался из Хмельницкого в Житомир
26-летний полузащитник Александр Музычук подписал контракт с "Полесьем".
Условия и сроки соглашения не разглашаются.
Напомним, что первую половину сезона Музычук провел в "Подолье", где во Второй лиге провел 11 матчей и забил 3 гола.
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Источник:ФК Полесье
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