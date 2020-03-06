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Кристалл во второй раз подряд выиграл Кубок Крыма

Вторая лига
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Турнир проходил в Херсоне

Кристалл во второй раз подряд выиграл Кубок Крыма
Новина українською

В Херсоне состоялся IV Открытый Кубок АР Крым.

В турнире приняли участие 4 команды: Энергия (Новая Каховка), Кристалл (Херсон) и две Таврии – симферопольская и новотроицкая.

Команды играли по круговой системе в один круг и Кристалл выиграл все три своих поединка.

Таким образом, херсонцы второй год подряд выиграли трофей.

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В статье: Энергия (Новая Каховка) Кристалл (Херсон) Таврия Симферополь Таврия (Новотроицкое) Кубок Крыма
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