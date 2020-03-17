Вторая лига
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Украина футбольная. Пауза в Первой и Второй лигах может затянуться на 4 месяца
Незапланированная - вместе с зимним перерывом
Президент ПФЛ Сергей Макаров в программе "Украине футбольная" подумал о рисках для мировой и Второй лиг карантина, объявленного по всей стране через коронавирус.
В программе говорили о межсезонье клубов Первой лиги и о том, почему они тяготеют к тренировочным сборам в Турции вместо Украины и сколько это стоит.
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Источник:Україна футбольна
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