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Украина футбольная. Пауза в Первой и Второй лигах может затянуться на 4 месяца

Вторая лига
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Незапланированная - вместе с зимним перерывом

Украина футбольная. Пауза в Первой и Второй лигах может затянуться на 4 месяца
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров в программе "Украине футбольная" подумал о рисках для мировой и Второй лиг карантина, объявленного по всей стране через коронавирус.

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В программе говорили о межсезонье клубов Первой лиги и о том, почему они тяготеют к тренировочным сборам в Турции вместо Украины и сколько это стоит.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Сергей Макаров коронавирус
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