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Только что вернулись из Турции. Юрий Вирт распустил Верес

Вторая лига
(1 голосов)

До 3 апреля

Только что вернулись из Турции. Юрий Вирт распустил Верес
Новина українською

Главный тренер НК "Верес" Юрий Вирт сообщил, что игроки команды и тренерский штаб находятся на карантине из-за объявленых в Украине мер предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Мы вернулись из сбора в Турции в воскресенье. Предварительно планировалось, что футболисты получат два выходных и соберутся на базе, но обстоятельства внесли свои коррективы. В связи с карантином, было решено, чтобы футболисты оставались дома.

Жизнь и здоровье - превыше всего. Мы, как сознательные люди должны соблюдать правила и обеспечить безопасность наших граждан.

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Сейчас все футболисты дома. По инструкции тренерского штаба, они должны индивидуально поддерживать физическую форму.

По предварительному решению игроки "Вереса" будут на карантине до 3 апреля. Если ситуация не изменится и не будут продлены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

Пока же игроки "Вереса" на карантине, в Млынове начали подготовку поля.

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В статье: Вторая лига Юрий Вирт Верес (Ровно) коронавирус
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