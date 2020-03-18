Только что вернулись из Турции. Юрий Вирт распустил Верес

Главный тренер НК "Верес" Юрий Вирт сообщил, что игроки команды и тренерский штаб находятся на карантине из-за объявленых в Украине мер предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Мы вернулись из сбора в Турции в воскресенье. Предварительно планировалось, что футболисты получат два выходных и соберутся на базе, но обстоятельства внесли свои коррективы. В связи с карантином, было решено, чтобы футболисты оставались дома.

Жизнь и здоровье - превыше всего. Мы, как сознательные люди должны соблюдать правила и обеспечить безопасность наших граждан.