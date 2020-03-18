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Только что вернулись из Турции. Юрий Вирт распустил Верес
До 3 апреля
Главный тренер НК "Верес" Юрий Вирт сообщил, что игроки команды и тренерский штаб находятся на карантине из-за объявленых в Украине мер предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Мы вернулись из сбора в Турции в воскресенье. Предварительно планировалось, что футболисты получат два выходных и соберутся на базе, но обстоятельства внесли свои коррективы. В связи с карантином, было решено, чтобы футболисты оставались дома.
Жизнь и здоровье - превыше всего. Мы, как сознательные люди должны соблюдать правила и обеспечить безопасность наших граждан.
Сейчас все футболисты дома. По инструкции тренерского штаба, они должны индивидуально поддерживать физическую форму.
По предварительному решению игроки "Вереса" будут на карантине до 3 апреля. Если ситуация не изменится и не будут продлены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса.
Пока же игроки "Вереса" на карантине, в Млынове начали подготовку поля.