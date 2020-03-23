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Игроки Вереса на карантине не скучают

Вторая лига
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От Шестакова к Соломке и дальше...

Игроки Вереса на карантине не скучают
Новина українською

Футболистам ровенского "Вереса" не скучно на карантине. Учитывая медийность команды и ее близость со своими болельщиками, в этом нет ничего удивительного.

Первым запустил челлендж Михаил Шестаков, который поддержал новомодные веяния в футболе, поиграв мячом в домашних условиях. Правда мяч был несколько необычным.

Вызов лучший бомбардир народного клуба "Верес" бросил четырем футболистам, среди которых первым откликнулся одноклубник Юрий Соломка.

Соломка в свою очередь, приобщил к челленджу новичка "Вереса" Дмитрия Махнева, Антона Евдокимова и Дмитрия Ховбошу, которые играют в команде уже давно, а также Максима Боровца из конкурирующего с ровенчанами в группе А второй лиги "Полесья".

Осталось лишь проследить, насколько оригинальными и оперативными получатся ответы всем приобщенных к челленджу.

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В статье: Вторая лига Верес (Ровно)
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