Винницкая Нива завершила комплектацию команды подписанием защитника

Винницкая "Нива" подписала контракт с защитником Эдуардом Сербулом. Условия соглашения сторон клуб не сообщает.

При этом, как сообщил спортивный директор клуба Михаил Куница, комплектация игрового состава перед возобновлением соревнований завершена.

Отметим, что в первой части нынешнего сезона Сербул играл за черногорский "Грбаль", проведя там 11 матчей. Также в его карьере были "Черноморец", "Буковина", "Говерла", "Реал Фарма" и литовский "Джюгас".