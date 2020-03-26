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Винницкая Нива завершила комплектацию команды подписанием защитника
Больше новичков пока что не будет
Винницкая "Нива" подписала контракт с защитником Эдуардом Сербулом. Условия соглашения сторон клуб не сообщает.
При этом, как сообщил спортивный директор клуба Михаил Куница, комплектация игрового состава перед возобновлением соревнований завершена.
Отметим, что в первой части нынешнего сезона Сербул играл за черногорский "Грбаль", проведя там 11 матчей. Также в его карьере были "Черноморец", "Буковина", "Говерла", "Реал Фарма" и литовский "Джюгас".
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Источник:Нива (Винница)
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