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Винницкая Нива завершила комплектацию команды подписанием защитника

Вторая лига
(1 голосов)

Больше новичков пока что не будет

Винницкая Нива завершила комплектацию команды подписанием защитника
Новина українською

Винницкая "Нива" подписала контракт с защитником Эдуардом Сербулом. Условия соглашения сторон клуб не сообщает.

При этом, как сообщил спортивный директор клуба Михаил Куница, комплектация игрового состава перед возобновлением соревнований завершена.

Отметим, что в первой части нынешнего сезона Сербул играл за черногорский "Грбаль", проведя там 11 матчей. Также в его карьере были "Черноморец", "Буковина", "Говерла", "Реал Фарма" и литовский "Джюгас".

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В статье: Нива-В (Винница) Эдуард Сербул
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Источник:
Нива (Винница)

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