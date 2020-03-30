Трое игроков МФК Николаев пошли работать на завод - делают лестницы

Глава наблюдательного совета МФК "Николаев" Сергей Кантор сообщил, что три футболиста второй команды клуба (Вторая лига) начали работать на заводе "Экватор". На нем Кантор занимает ту же должность.

Слесарями будут работать трое 19-20-летних ребят - Дмитрий Сергеев, Илья Ялосовецкий и Даниил Гриненко.

"Они не поехали домой на время карантина, так как проживают на территории, где идут боевые действия. Предложили им работу, они согласились получить рабочие профессии", - сообщил Кантор.

Всего на базе сейчас проживает 4 человека. Трое согласились, один пока, по словам Сергея Кантора, думает.

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Я никого не заставляю. Работать, пока в этом у них необходимости и желания. Работа всегда найдется.

Ребята работают слесарями. Сейчас завод, отмечает председатель наблюдательного совета "Экватора", реализует собственную социальную программу, направленную на популяризацию спорта среди молодежи - третий год строят спортивный комплекс.

Часть уже функционирует. Ребята в бригаде по изготовлению нестандартного оборудования для этого комплекса - лестницы, перила, металлические конструкции для игровых видов спорта и бытовых помещений, металлическая мебель.

Коронавирус и карантинные мероприятия, уверяет Кантор, не имеют никакого отношения к тому, что ребята изъявили желание поработать на заводе.

Я никого кнутом туда не загонял. Делают все в свободное от тренировок время. Им в онлайн-режиме присылают тренировки и они занимаются. А дальше могут работать. Работа будет оплачиваться. Получат зарплату как футболисты и по трудовому договору за работу на заводе.

Сергей Кантор отмечает, что работа футболистов на заводе очень хвалят.