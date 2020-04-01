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Тренер команды из Первой лиги дал оценку конкуренции в чемпионате Второй

Вторая лига
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Вспомнил кубковое поражение от "Альянса"

Тренер команды из Первой лиги дал оценку конкуренции в чемпионате Второй
Новина українською

Игорь Жабченко, наставник команды "Горняк-Спорт", в программе "Украина футбольная" высказался о конкуренции во Второй лиге.

Три команды, которые лидируют в обеих группах, одинаковы по классу. Как кто проведет концовку - так и будут расставлены места в турнирной таблице в итоге.

Житомир (ФК "Полесье", - ред.) и "Верес", и Тернополь ("Нива") - равные команды. Трудно сказать, кто лучше.

Рассказал Жабченко и о командах из группы Б.

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Мы с "ВПК-Агро" играли товарищеский матч. Это крепкая команда, ее футболисты поиграли в УПЛ, Первой лиге.

"Альянс" мы видели с "Мариуполем" в матче на Кубок Украины. Нас обыграли, 5 голов отгрузили. Тоже достаточно хороший уровень.

Интрига есть, ждем возобновления чемпионата - это главное.

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В статье: Первая лига Вторая лига Нива (Тернополь) Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Альянс (Липовая Долина)
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