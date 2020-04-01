Тренер команды из Первой лиги дал оценку конкуренции в чемпионате Второй

Игорь Жабченко, наставник команды "Горняк-Спорт", в программе "Украина футбольная" высказался о конкуренции во Второй лиге.

Три команды, которые лидируют в обеих группах, одинаковы по классу. Как кто проведет концовку - так и будут расставлены места в турнирной таблице в итоге.

Житомир (ФК "Полесье", - ред.) и "Верес", и Тернополь ("Нива") - равные команды. Трудно сказать, кто лучше.