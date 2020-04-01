Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер команды из Первой лиги дал оценку конкуренции в чемпионате Второй
Вспомнил кубковое поражение от "Альянса"
Игорь Жабченко, наставник команды "Горняк-Спорт", в программе "Украина футбольная" высказался о конкуренции во Второй лиге.
Три команды, которые лидируют в обеих группах, одинаковы по классу. Как кто проведет концовку - так и будут расставлены места в турнирной таблице в итоге.
Житомир (ФК "Полесье", - ред.) и "Верес", и Тернополь ("Нива") - равные команды. Трудно сказать, кто лучше.
Рассказал Жабченко и о командах из группы Б.
Мы с "ВПК-Агро" играли товарищеский матч. Это крепкая команда, ее футболисты поиграли в УПЛ, Первой лиге.
"Альянс" мы видели с "Мариуполем" в матче на Кубок Украины. Нас обыграли, 5 голов отгрузили. Тоже достаточно хороший уровень.
Интрига есть, ждем возобновления чемпионата - это главное.