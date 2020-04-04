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Барса ищет для Фирпо новый клуб. Наполи - главный претендент
Каталонцы хотят за 23-летнего испанца 20 млн евро
Diario Sport сообщает, что "Наполи" проявляет предметный интерес к защитнику "Барселоны" Хуниору Фирпо.
Руководство "сине-гранатовых" само ищет для испанца новую команду. 23-летний защитник согласен на переход в итальянский чемпионат.
Неаполитанцы уже связывались с "Барсой" по поводу перехода и планируют сделать ещё одно предложение.
По информации источника, "Наполи" хочет взять в аренду Фирпо, а "Барселона" настаивает на полном трансфере. Каталонцы согласны на сумму в 20 миллионов евро.
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Источник:Diario Sport
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