Барса ищет для Фирпо новый клуб. Наполи - главный претендент

Diario Sport сообщает, что "Наполи" проявляет предметный интерес к защитнику "Барселоны" Хуниору Фирпо.

Руководство "сине-гранатовых" само ищет для испанца новую команду. 23-летний защитник согласен на переход в итальянский чемпионат.

Неаполитанцы уже связывались с "Барсой" по поводу перехода и планируют сделать ещё одно предложение.

По информации источника, "Наполи" хочет взять в аренду Фирпо, а "Барселона" настаивает на полном трансфере. Каталонцы согласны на сумму в 20 миллионов евро.