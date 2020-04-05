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Форвард Нивы-В: Болельщикам советую набраться терпения и соблюдать правила карантина

Вторая лига
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Были готовы к возобновлению чемпионата... но все будет хорошо

Форвард Нивы-В: Болельщикам советую набраться терпения и соблюдать правила карантина
Новина українською

Нападающий винницкой Нивы Ярослав Браславский поделился своим мнением о выступлениях команды и рассказал, как готовится во время паузы в чемпионате.

"Карантин провожу дома с семьей, много времени мы проводим в гостях у родителей. Также занимаюсь ремонтом дома. И не забываю о тренировках, пробежки и упражнения на развитие мышц.

Мы тренировались в течение двух месяцев. Подготовка прошла нормально – сыграли хорошие спарринги с достойными соперниками. Поэтому были готовы к возобновлению чемпионата. Уже хотелось попробовать наши силы в официальных матчах.

Прошлый сезон у нас не задался с самого начала. Поэтому хотелось бы о нем забыть. И доказать в новом сезоне, что все те проблемы – это был лишь стечение обстоятельств и определенный нефарт.

Многим приходится тяжело без работы и стабильного дохода. Но я уверен, что все будет хорошо. Болельщикам советую набраться терпения и соблюдать правила карантина", – рассказал Браславский.

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В статье: Нива-В (Винница) Ярослав Браславский
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Источник:
Нива-В

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