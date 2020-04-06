Вторая лига
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Украина футбольная: зрительская столица Первой и Второй лиг и батлы Металлурга
В гостях - коуч "Диназа"
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
В программе будут говорить об отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии, главным тренером ФК "Диназ" Владимиром Бондаренко.
Начало программы в 21:00.
В выпуске:
- "Ингулец" продолжает удивлять, "Черноморец" должен сыграться;
- "Металлист 1925" играет по календарю ...в киберфутбол, а "Металлург" проводит батлы;
- Ретро: почему Харьков называют зрительской столицей соревнований ПФЛ;
- Вторая лига в прицеле "Украина футбольной" "Верес", "Калуш", "Диназ" и "Энергия".
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Источник:ПФЛ
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