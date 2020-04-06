  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Украина футбольная: зрительская столица Первой и Второй лиг и батлы Металлурга
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина футбольная: зрительская столица Первой и Второй лиг и батлы Металлурга

Вторая лига
(2 голосов)

В гостях - коуч "Диназа"

Украина футбольная: зрительская столица Первой и Второй лиг и батлы Металлурга
Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

В программе будут говорить об отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии, главным тренером ФК "Диназ" Владимиром Бондаренко.

Начало программы в 21:00.

В выпуске:

  • "Ингулец" продолжает удивлять, "Черноморец" должен сыграться;
  • "Металлист 1925" играет по календарю ...в киберфутбол, а "Металлург" проводит батлы;
  • Ретро: почему Харьков называют зрительской столицей соревнований ПФЛ;
  • Вторая лига в прицеле "Украина футбольной" "Верес", "Калуш", "Диназ" и "Энергия".
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига Владимир Бондаренко Диназ (Вышгород) Украина футбольная
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...