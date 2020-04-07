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Украина футбольная. Тренер Бондаренко: Диназ готовит стадион с требованиями Первой лиги

Вторая лига
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Украина футбольная. Тренер Бондаренко: Диназ готовит стадион с требованиями Первой лиги
Новина українською

Гость "Украины футбольной", наставник вышгородского "Диназа" Владимир Бондаренко из Второй лиги рассказал о подготовке инфраструктуры клуба к участию команды в следующем сезоне в Первой лиге.

Основной стадион "Диназа" в Вышгороде имеет искусственное покрытие. Но клуб нашел альтернативу - тренировочное поле в селе Демидов.

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У нас есть поле в Демидове, где принимаем домашние матчи. Там натуральный газон, поле хорошего качества.

Конечно, думаем об улучшении условий. Сейчас, пока есть время, решаем все вопросы, чтобы могли, если получистя, принимать матчи Первой лиги там.

Добавим, что сейчас "Диназ" занимает 4 позицию в группе А второй лиги.

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В статье: Владимир Бондаренко Диназ (Вышгород)
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