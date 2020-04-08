Верес на 50% сократил зарплату игрокам

Второлиговский "Верес" провел первое заседании наблюдательного совета клуба, которое проходило в режиме видеоконференции.

Среди прочих решений, было решено на 50% сократить зарплату футболистам на период действия карантинных мероприятий в Украине из-за пандемии коронавируса. Пока что зарплаты футболистам урезаны на период с 1 апреля до 15 июня.

Сообщается, что данное решение поможет "Вересу" пройти этот период без потерь.

Напомним, что сейчас "Верес" занимает 3-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги.