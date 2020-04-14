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Верес показал, как идет реконструкция стадиона Авангард
Работы продолжаются
Несмотря на пандемию коронавируса, работы по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно продолжаются.
"Верес" показал, как идут работы, после которых обновленная арена будет вмещать 4,5 тысячи зрителей.
Напомним, что "Авангард" был открыт в 20-е годы прошлого века и прошел реконструкцию в 60-е годы.
????А тим часом реконструкція стадіону «Авангард» триває!#Авангард— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) April 14, 2020
ВІДЕО - ЮРІЙ КОМПАНЕЦЬ pic.twitter.com/GeOFvZ4ZqM
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
14.04.2020 в 20:22
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.04.2020 в 18:43
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