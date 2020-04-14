Верес показал, как идет реконструкция стадиона Авангард

Несмотря на пандемию коронавируса, работы по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно продолжаются.

"Верес" показал, как идут работы, после которых обновленная арена будет вмещать 4,5 тысячи зрителей.

Напомним, что "Авангард" был открыт в 20-е годы прошлого века и прошел реконструкцию в 60-е годы.