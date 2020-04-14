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Верес показал, как идет реконструкция стадиона Авангард

Вторая лига
(1 голосов)

Работы продолжаются

Верес показал, как идет реконструкция стадиона Авангард
Новина українською

Несмотря на пандемию коронавируса, работы по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно продолжаются.

"Верес" показал, как идут работы, после которых обновленная арена будет вмещать 4,5 тысячи зрителей.

Напомним, что "Авангард" был открыт в 20-е годы прошлого века и прошел реконструкцию в 60-е годы.

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В статье: Верес (Ровно) стадион Авангард (Ривне)
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
14.04.2020 в 20:22
Хочется пожелать Вересу удачи и чтобы он играл в своём городе на новом и красивом стадионе!)А вообще, то как минимум в каждом областном центре должна быть проф команда и хороший стадион!
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.04.2020 в 18:43
Схоже на копальні бурштинокопачів.
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