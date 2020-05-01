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Экс-игрок Волыни вспомнил, как Кварцяный рассчитывался за долги футболистов

Вторая лига
(1 голосов)

Но и в злобе цеплял ребят за живое

Экс-игрок Волыни вспомнил, как Кварцяный рассчитывался за долги футболистов
Новина українською

Полузащитник ФК "Полесье" Дмитрий Задерецкий, который в 2013-2017 годах выступал в "Волыни" при Виталие Кварцяном, вспомнил сотрудничество с тренером и начало своей карьеры.

Начинал Дмитрий свою футбольную карьеру в харьковском интернате, где его заметили тренеры из "Десны". С черниговцами год поиграл на любительском уровне и уже после этого с помощью агента поехал на просмотр в "Волыни".

Кстати, тогда команду тренировал Анатолий Демьяненко, который и начал уже через три месяца подпускать меня тренироваться в первую команду. Но резкого взлета у меня не было, год пришлось поиграть за дубль Писковца, а уже потом удалось попасть в основу. Но в первой команде я стабильно начал играть после прихода Кварцяного.

Сначала, признается Задерецкий, настороженно отнесся к тому, что Кварцяный возглавит команду, ведь он любил массивных футболистов.

Поэтому переживал, что из-за антропометрии не будет играть. Но оказалось все совсем по-другому, он с первого дня полюбил меня и хорошо относился. Кварцяный постоянно подтягивал молодежь к тренировкам с первой командой. Тогда в "Волыни" было много качественных легионеров, за счет чего и молодежь рядом с ними росла. Поэтому все переживания были напрасными.

Дмитрий не ожидал, что в заявку попадет на первую же игру и тем более выйдет на поле.

Но оказалось иначе, минуте на 35-й Кварцяный подозвал к себе и сказал, чтобы выходил вместо Бобыря. Владимирович спросил: "Боишься?", я, конечно сказал, что нет. А Владимирович мне: "Не лги, вижу, что боишься".

Вспоминает Задерецкий и то, что в раздевалке Кварцяный эмоции выливал и некоторым "пихал", но самого Дмитрия это обходило.

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Возможно тогда он еще жалел как молодого, уже потом могло и мне серьезнее перепасть. Было и такое, что реально за живое где-то цеплял, но на следующий день Виталий Владимирович приходил, будто и не было ничего, поэтому и обижаться на него долго невозможно.

Он очень хороший мужик, если с ним общаться вне поля, всегда можно было за советом обратиться. У ребят даже были ситуации патовые, когда он свои деньги давал, но назад брать не хотел.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный Анатолий Демьяненко Анатолий Писковец Дмитрий Задерецкий Полесье (Житомир)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.05.2020 в 11:09
Поважають хлопці Кварцяного. Віталій Володимирович заслужив на це!
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