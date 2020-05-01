Первомайский "Даре". Легендарный капитан Шахтера празднует 38-й День рождения

В этот день, 1 мая 1982 года, родился Дарио Срна, правый защитник "Шахтера" в 2003-2018 годах, а с 2019 года - ассистент главного тренера.

Уроженец небольшого городка Меткович почти на самом юге Хорватии, он в нем же и начал заниматься футболом - в 1999 году его подписал "Хайдук" из Сплита. За эту команду Дарио выступал 4 года. В Хорватии Дарио до сих пор напоминают неоднократное обещание вернуться в этот клуб после "Шахтера".

За украинских "горняков" Срна провел 339 матчей и забил 33 гола. Дарио стал одним из лучших правых защитников мирового футбола своего времени. На него претендовали "Реал", "Барселона", "Челси". Но Срна остался верен украинскому "Шахтеру".

"Здесь я капитан, игрок с супер-статусом. Я колебался, но решил остаться. Здесь рай на земле", - этот ответ Дарио уже записан в анналах футбольной истории.

В сентябре 2017 вспыхнул скандал - допинг-проба Дарио оказалась положительной, в феврале 2018-го антидопинговый центр Украины дисквалифицировал его на полгода. В июне того же года Дарио перешел в итальянский "Кальяри", где в следующем году завершил карьеру игрока.

В Украине менее известная внефутбольная жизнь Дарио.

У него есть жена Мирела Форич и дочь Кася.

Он известен участием в благотворительных проектах. В частности он дважды покупал билеты на матчи для детей-сирот - однажды 960, другой раз - 760 билетов.

В Дарио есть брат Игорь, у которого еще в детстве диагностировали синдром Дауна. Братья эмоционально близки: Дарио посвящал гола брату, у него на груди тату с его именем, несколько лет назад Игорь гостил у Дарио в Киеве.