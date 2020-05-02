День, когда я впервые пошёл на футбол. Тогда Кристалл обыграл Систему-Борэкс

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - об очень скромном Херсоне 90-х.

“Кристалл” никогда не был топовым клубом по меркам украинского футбола. По городу ходили разговоры, что так было выгодно местной власти, которая зачастую занималась финансированием клуба: на один уровень выше и расходы серьёзнее, поэтому нечего там команде из Херсона делать. Есть развлечение на уровне самого низкого профессионального футбольного дивизиона страны - хватит и этого.

Разве что - в очень короткие промежутки времени - команда держалась на очень приличном уровне во Второй лиге. Такие клубы принято называть невезучими: южане трижды занимали второе место в таблице (зачастую в Первую лигу выходила одна команда из каждой группы), а дважды даже выигрывали свою конференцию, но счастливый билет в пердив пролетал мимо в плей-офф.

Сезон-1995/96 был как раз таким: команда держалась в лидерах, но ни на что серьёзное не претендовала, отдав лидерство киевскому ЦСКА. Уже к пятому туру отставание от “армейцев” составляло восемь очков, а к десятому - 13. Тут, впрочем, нужно понимать, что и сам “Кристалл” входил в сезон довольно тяжело и шёл только в середине таблицы. Однако финал чемпионата получился бодрым: 12 побед при одной ничьей и двух поражениях. Но на такой спурт у болельщиков также были свои аргументы: в клуб во время зимней паузы влили деньги. А может, просто новому главному тренеру - перед стартом сезона Николая Федоренко сменил херсонец Сергей Шевченко, который сейчас трудится в симферопольско-бериславской “Таврии”, - хватило чудовищно долгого зимнего перерыва в пять месяцев создать новую команду.

К началу лета 1996-го ещё оставались теоретические шансы догнать ЦСКА: отрыв от киевлян составлял всего шесть очков и впереди ожидался очный матч. Но ещё до поединка со столичным клубом в родных стенах “Кристалл” в двух кряду матчах оступился и победа над ЦСКА уже мало в чём помогла: за пять туров до финала “армейцы” оставались впереди на те же шесть баллов. К тому же, и сами херсонцы решили не утруждать себя борьбой за очки, поэтому на один матч не выехали (хотя кто его сейчас знает, почему не выехали. Тогда практически в каждом туре были невыезды), а два домашних - выиграли.

Один из победных оказался против “Системы-Борэкс” из Бородянки.

В шесть лет даже тяжело себе представить, где эта Бородянка находится. Почему-то воображение рисовало что-то связанное с бородавкой. Да и название у клуба было, мягко говоря, каким-то странным. Вот “Кристалл” звучало красиво: словно речь о каком-то переливающемся драгоценном камне. Впрочем, в той Второй лиге было много интересных названий: например, перегруженная акронимами “Олимпия ФК АЭС” или таинственные “Нива-Космос”, “Меховик” либо “Керамик”.

Как бы там ни было, матч был назначен на четверг, 13 июня. Традиционно перед входом на территорию стадиона продавали с рук программки размером в один лист А4 и самой минимальной информацией, которую в такой объём можно вместить: титульная страница занята под афишу, дальше - представление соперника, составы и результаты прошлого / будущего туров. Вряд ли эти листики несли в себе какую-то особую пользу, но многие брали из-за их символической стоимости (что-то вроде 5-7 гривен по нынешнему курсу).



Раньше остановка цирковых шапито на территории стадиона была привычным для города явлением

Образ боления в городе всегда был своеобразным. Видимо, накладывает отпечаток тот факт, что Херсон - город-порт. Поэтому и “слэнг” здесь выделяется: каждое действие - положительное либо отрицательное - должно оцениваться матом. Сейчас его стало значительно меньше. Возможно, сказывается текущее место команды в таблице?

Сам же футбол закончился в пользу фаворита из Херсона. Через несколько лет “Система-Борэкс” вдруг прорвётся в Первую лигу, а тогда это был типичный середняк трясины украинского футбола. Дубль в игре оформил одна из главных звёзд той команды - Александр Мальченко. До сих пор перед глазами стоит контратака херсонцев в последние десять минут, которая завершилась фолом в штрафной бородянцев и голом с “точки” Мальченко. Болельщики на трибунах так радовались ещё до удара с 11-метрового, словно это уже был гол. В тот миг и на несколько лет вперёд такая реакция окружения отложила в голове мысль, что пенальти забиваются всегда. Словно, промахов не бывает никогда.

К слову, Мальченко позже за свои голевые достижения всё-таки дослужится до повышения и поиграет в более денежных армянском “Титане” (во Второй лиге), кропивницкой “Зирке” (в Первой лиге) и даже попадёт в заявку симферопольской “Таврии” на Высшую лигу, но проведёт там лишь одну игру на Кубок.

В таких городах, как Херсон, когда твой клуб вечный участник Второй лиги, сильно не задавались вопросами турнирной таблицы. Важна победа: она автоматически дарит хорошее настроение. Если только его не испортит отсутствие общественного транспорта - после окончания футбольных матчей остановку “Стадион Кристалл” троллейбусы игнорировали, а в маршрутки все не влезали. Оставалось либо искать другие возможности добраться до дому, либо надеяться на чудо.



Остановка "Стадион Кристалл" не в матчдэй

Нам тогда каким-то образом повезло: “рогатый” остановился, чтобы высадить тех, кто требовал, но назад тронулся уже забитым под завязку футбольными болельщиками, которые атаковали большой аквариум аки триста спартанцев.

Давка страшная и очень душно. Как всегда кто-то перебрал с пивом и решил забрать пенное вместе с собой в троллейбус. Кондукторше достучаться до сознания пассажиров не удаётся. Тут бы состричь со всех плату за проезд уже неплохо. Естественно, весь этот антураж создаёт огромный стресс для тех, кому до футбола дела вообще нет. Но, к счастью такой категории граждан, подобная давка случается только раз в две недели. А в начале нового тысячелетия и вовсе пойдёт на спад: редко какой матч в Херсоне сейчас собирает больше тысячи зрителей. Это не три тысячи, которые пришли на футбол тогда.

Кстати, “Кристалл” в том сезоне второе место в группе за собой удержал, но конечно же, остался без ничего в плей-офф. Тогда только появился на свет донецкий “Металлург”, который за два года преодолеет Вторую и Первую лиги, оставив ни с чем в стыковых матчах за дебютное в своей истории повышение в классе как раз херсонцев.

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В материале использованы фото сайтов mycity.kherson.ua, ndm.agency, most.ks.ua и newsmir.info