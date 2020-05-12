Президент Чайки: Чемпионат Второй лиги лучше не доигрывать. Это незапланированные расходы

Президент "Чайки" Александр Нигруца поделился мнением о возобновлении сезона во Второй лиге.

"Мы готовы к любым решениям, которые примут ПФЛ и УАФ. Но мое мнение – лучше не доигрывать чемпионат во Второй лиге. Это дополнительные расходы, которые не были запланированы в бюджете команды. Но если скажут, что надо доигрывать – будем доигрывать.

К возобновлению тренировок мы готовы. Тестирование мы еще не проходили, планируем. Если будет решение о доигрывание чемпионата – думаю, на этой неделе нам об этом скажут окончательно – тогда будем проходить тестирование и тренироваться.

Мы примем все, что нам скажут. Поможет федерация – будет хорошо. Не дадут – значит, не дадут. Мы готовы пройти тестирование своими силами. Но мое мнение таково – Вторая лига сыграла полных два круга, к третьему не приступали, поэтому можно заканчивать.

Сейчас мы ждем решения, что будет с продолжением чемпионата, а уже потом будем решать – возобновлять тренировки или распускать игроков. Зарплаты мы все выплачиваем по договорам, все более-менее нормально", – сказал Нигруца.