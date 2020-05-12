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Президент Чайки: Чемпионат Второй лиги лучше не доигрывать. Это незапланированные расходы

Вторая лига
(1 голосов)

Бюджет клуба не резиновый

Президент Чайки: Чемпионат Второй лиги лучше не доигрывать. Это незапланированные расходы
Новина українською

Президент "Чайки" Александр Нигруца поделился мнением о возобновлении сезона во Второй лиге.

"Мы готовы к любым решениям, которые примут ПФЛ и УАФ. Но мое мнение – лучше не доигрывать чемпионат во Второй лиге. Это дополнительные расходы, которые не были запланированы в бюджете команды. Но если скажут, что надо доигрывать – будем доигрывать.

К возобновлению тренировок мы готовы. Тестирование мы еще не проходили, планируем. Если будет решение о доигрывание чемпионата – думаю, на этой неделе нам об этом скажут окончательно – тогда будем проходить тестирование и тренироваться.

Мы примем все, что нам скажут. Поможет федерация – будет хорошо. Не дадут – значит, не дадут. Мы готовы пройти тестирование своими силами. Но мое мнение таково – Вторая лига сыграла полных два круга, к третьему не приступали, поэтому можно заканчивать.

Сейчас мы ждем решения, что будет с продолжением чемпионата, а уже потом будем решать – возобновлять тренировки или распускать игроков. Зарплаты мы все выплачиваем по договорам, все более-менее нормально", – сказал Нигруца.

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Александр Нигруца
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
12.05.2020 в 22:50
Ну а на наступний сезон ці додаткові витрати заплануєте? То ж не УАФ з ПФЛ пандемію по Світу запустили. Не думаю, що в них в бюджеті є достатньо коштів, щоб покрити всі витрати, пов'язані з коронавірусом.
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