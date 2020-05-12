Кристалл готов доиграть сезон, но денег на исполнение медицинского протокола у клуба нет

Директор "Кристалла" Сергей Шевцов поделился мнением о возобновлении сезона во Второй лиге.

"Мы получили от ПФЛ протокол, там прописаны тесты футболистов. На сегодня их коммерческая цена – 3-4 тысячи гривен. То есть, это будет стоить примерно до 100 тысяч гривен. Как коммунальное предприятие, мы не имеем такой статьи расходов.

Такие расходы мы можем вести только по коммерческой деятельности. Но ее сегодня нет – нет продаж билетов. Поэтому мы не готовы собираться. Ждем сообщений от ПФЛ, обязательное ли это тестирование. Написали им письма.

Но чемпионат мы готовы доигрывать. Игроки занимались дома, тренеры давали задания. Единственное, тот протокол, который мы получили, волнует. Там есть пункт о 10 квадратных метрах на одного человека – у нас нормальная база, но не можем выполнить этот пункт. Ждем какую-то информацию каждый день.

Будем рады, если УАФ или ПФЛ поможет в прохождении тестирования. Потому что сами мы не справимся с этим. А если еще делать во время чемпионата, то думаю, у большинства клубов второй лиги не хватит денег на это.

Если говорить об остановке чемпионата на этом этапе, то мое мнение субъективное, потому что нам это выгодно – мы на втором месте, выходим в Первую лигу. Но продолжить чемпионат будет очень трудно в этих реалиях.

Хотя если все будут готовы и УАФ поможет – конечно, мы продолжим. Все уже заждались", – сказал Шевцов.