У Нивы нет денег на тестирования на COVID-19, а Полесье не видит смысла доигрывать чемпионат

Тернопольская "Нива" и житомирское "Полесье" не имеют средств для проведения тестирования на коронавирус.

Тернопольский клуб направил письмо о невозможности обеспечить выполнение условий медицинского протокола.

Его требованием является обязательное тестирование - у нас нет возможности обеспечить это за свой счет, соответственно, восстанавливать тренировки мы не можем.

Директор "Полесья" Владимир Загурский также рассказал, что своими силами клуб не готов проводить тестирование на наличие или отсутствие заболевания.

Средств на это нет, потому что нас финансирует городской бюджет. Нужна сессия, чтобы эти средства выделить. Потому что их не закладывали в финансовый план. Если закупить средства для дезинфекции еще есть возможность, зарплата платится в полном объеме, то с тестированием таких возможностей нет.

Директор "Полесья" напомнил, что в Житомирской области был скандал из-за того, что лабораторный центр не успевает проводить исследования проб на COVID-19.