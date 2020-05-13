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У Нивы нет денег на тестирования на COVID-19, а Полесье не видит смысла доигрывать чемпионат
Вторая лига все ближе к завершению соревнований
Тернопольская "Нива" и житомирское "Полесье" не имеют средств для проведения тестирования на коронавирус.
Тернопольский клуб направил письмо о невозможности обеспечить выполнение условий медицинского протокола.
Его требованием является обязательное тестирование - у нас нет возможности обеспечить это за свой счет, соответственно, восстанавливать тренировки мы не можем.
Директор "Полесья" Владимир Загурский также рассказал, что своими силами клуб не готов проводить тестирование на наличие или отсутствие заболевания.
Средств на это нет, потому что нас финансирует городской бюджет. Нужна сессия, чтобы эти средства выделить. Потому что их не закладывали в финансовый план.
Если закупить средства для дезинфекции еще есть возможность, зарплата платится в полном объеме, то с тестированием таких возможностей нет.
Директор "Полесья" напомнил, что в Житомирской области был скандал из-за того, что лабораторный центр не успевает проводить исследования проб на COVID-19.
800 или 900 образцов были не исследованы. Отставание на неделю. Хотя мы тестирования сделали бы точно, если бы готовились уже в Первую лигу. Насколько мы понимаем, восстановление соревнований во Второй лиге не будет. Я общаюсь с клубами своей группы А, в группе Б ситуация не лучше - возможности в продолжении не видел никто, с кем я говорил.
Смысла в восстановлении сезона не вижу. Спортивный принцип соблюден - сыграно 20 туров, 2 полные круги. Все сыграли по разу на выезде и дома. Я уже говорил руководству ПФЛ, что нам сегодня нужно уже думать, как провести следующий сезон.
Вот у нас по календарю следующая игра с "Оболонью-Броваром-2". Они уже сообщили, что не будут доигрывать сезон, даже если его восстановят. Именно во Второй лиге. Тернопольская "Нива" не готова, "Верес" говорил, что не готов.