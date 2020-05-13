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Президент Альянса: УЕФА дал УАФ деньги на помощь в борьбе с COVID-19, а они не хотят делиться

Вторая лига
(2 голосов)

И снова о деньгах УЕФА

Президент Альянса: УЕФА дал УАФ деньги на помощь в борьбе с COVID-19, а они не хотят делиться
Новина українською

Президент "Альянса" Сергей Демченко рассказал о доигровке сезона во Второй лиге и тестировании на коронавирус.

"Мы готовы доигрывать сезон. Настроены на это. Сегодня (разговор состоялся в понедельник, 11 мая – прим.) должны собраться на тренировку. Надо пройти тестирование? Сделаем. Зарплату платим полностью, без задержек. Не сокращали ничего.

От помощи федерации не отказались бы, было бы неплохо. Им же дали деньги в УЕФА, а они не хотят делиться. Дали же на помощь в борьбе с COVID-19.

Хотя в ПФЛ не говорят, будет ли доигрываться сезон. Они не хотят брать на себя ответственность. И УАФ, и ПФЛ хотят себя обезопасить. Я общаюсь с Макаровым – еще есть вопросы по вкладам клубов. Одна треть чемпионата пока не состоялась, а взносы же остаются в ПФЛ. Эти 30-40 тысяч как раз можно было бы дать на тестирование.

Хотя мы за продолжение чемпионата. Хотелось бы доказать некоторым командам и специалистам. Но уже как решат", – сказал Демченко.

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В статье: Альянс (Липовая Долина) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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