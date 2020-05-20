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22-летний полузащитник винницкой Нивы завершил футбольную карьеру
Парень перестал получать удовольствие от футбола и решил попробовать себя в другой сфере
22-летний полузащитник винницкой "Нивы" Андрей Рогозин принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста.
"Еще до пандемии я решил попробовать себя в другой сфере. Как говорится, сойти немного с дороги футбольной.
В последнее время в "Ниве" я не получал удовольствия от своей работы, от футбола. Думал поехать за границу поиграть, но, по определенным причинам, не получилось.
Травмы не отпускали меня. Бывало, играл на уколах и не мог показать ту игру, которую хотел. Не было идеального самочувствия, всегда были какие-то микротравмы. Травмы в футболе – это ужасно", – сказал Рогозин.
Напомним, что в этом сезоне футболист сыграл за "Ниву" 5 матчей.