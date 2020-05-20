  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. 22-летний полузащитник винницкой Нивы завершил футбольную карьеру
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

22-летний полузащитник винницкой Нивы завершил футбольную карьеру

Вторая лига
(1 голосов)

Парень перестал получать удовольствие от футбола и решил попробовать себя в другой сфере

22-летний полузащитник винницкой Нивы завершил футбольную карьеру
Новина українською

22-летний полузащитник винницкой "Нивы" Андрей Рогозин принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста.

"Еще до пандемии я решил попробовать себя в другой сфере. Как говорится, сойти немного с дороги футбольной.

В последнее время в "Ниве" я не получал удовольствия от своей работы, от футбола. Думал поехать за границу поиграть, но, по определенным причинам, не получилось.

Травмы не отпускали меня. Бывало, играл на уколах и не мог показать ту игру, которую хотел. Не было идеального самочувствия, всегда были какие-то микротравмы. Травмы в футболе – это ужасно", – сказал Рогозин.

Напомним, что в этом сезоне футболист сыграл за "Ниву" 5 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива-В (Винница) Андрей Рогозин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Нива (Винница)

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...