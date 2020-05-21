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Вторая лига
Вторая лига

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Большинство клубов Второй лиги проголосовали за досрочное завершение чемпионата

Вторая лига
(3 голосов)

5 - против

Большинство клубов Второй лиги проголосовали за досрочное завершение чемпионата
Новина українською

Сегодня на встрече в Киеве представителей клубов Второй лиги большинство проголосовали за досрочное завершение чемпионата Украины.

Причина - пандемия коронавируса и двухмесячный карантин, который потянул за собой большие финансовые убытки каждого клуба. В то же время, чтобы возобновить тренировки с соблюдением условий карантина и организацию матчей в тех же условиях, у клубов нет средств.

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Поэтому представители 14 команд проголосовали за досрочное завершение чемпионата во Второй лиге. Еще 5 высказались против, а 1 воздержался.

Вопрос перехода команд между лигами будет решаться сегодня после завершения голосования о доигрывании чемпионата в Первой лиге.

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В статье: Вторая лига ПФЛ чемпионат Украины
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
21.05.2020 в 13:55
Всех перевести в первую лигу. Турнир играть два года. Я за!
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0
-1
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Полiccя (Житомир)
21.05.2020 в 13:39
теперь ждем решение по обмену между лигами
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0
0
ihor7 (Тернопіль)
21.05.2020 в 13:10
То Нива в якій лізі буде тепер грати?
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+1
-1
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Полiccя (Житомир)
21.05.2020 в 13:41
по логике должны в Первой . Но ... в нашем футболе все возможно .
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+1
0
старий фан (Рівне)
21.05.2020 в 13:44
Головне, щоб фінансів вистачило. А то Кремінь та Черкащина вийшли в 1 лігу і здулися. Щиро бажаю Ниві Т. та Поліссю підвищитись в класі.
+1
0
kampodua (Київ)
21.05.2020 в 13:05
Буде справедливо якщо першочергове право на підвищення в класі отримають клуби, які виступили за продовження чемпіонату.
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+1
-1
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Полiccя (Житомир)
21.05.2020 в 13:43
в чем справедливость ? А как же спортивный принцип ?
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0
-3
kampodua (Київ)
21.05.2020 в 14:05
А спортивний принцип- це якщо б дограли чемпіонат. А якщо немає фінансів догравати, то для чого йти в першу лігу, щоб там після десяти турів знятись.
+2
0


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