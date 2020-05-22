Экс-футболист вспомнил Гамулу в херсонском Кристалле и зарубы с Юрием Максимовым

Опорный полузащитник украинского футбола конца 1980 и 1990-х годов, Константин Тупчиенко, в свое время выступал в херсонском "Кристалле", вспомнил матчи за эту команду и ее звезд.

Тогда, в 1991 году, с херсонцев выделялся Юрий Максимов, который за чемпионат забил 27 голов.

Юру я знаю с детства, поскольку занимался с ним и старшими ребятами в ДЮСШ "Кристалл". В то время тренер Байдачный пригласил в коллектив нескольких известных вищолигових бойцов: Игоря Гамулу, Леонида Гайдаржи, Валерия Панчика. Гамула и Максимов создали неплохой дуэт - Васильевич подает, а Макс забивает. Вот он и наколотил 27 штук (улыбается). На тренировках у нас с Юрой была чрезвычайная "заруба" во время упражнения на держание мяча. Тренер Валентин Старцев любил нас в пару ставить. Максимов - высокий, катится прекрасно ...

После Старцева команду принял уже не как игрок, а главный тренер - Гамула.