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Экс-футболист вспомнил Гамулу в херсонском Кристалле и зарубы с Юрием Максимовым
Херсонцы могли выйти в Высшую лигу
Опорный полузащитник украинского футбола конца 1980 и 1990-х годов, Константин Тупчиенко, в свое время выступал в херсонском "Кристалле", вспомнил матчи за эту команду и ее звезд.
Тогда, в 1991 году, с херсонцев выделялся Юрий Максимов, который за чемпионат забил 27 голов.
Юру я знаю с детства, поскольку занимался с ним и старшими ребятами в ДЮСШ "Кристалл". В то время тренер Байдачный пригласил в коллектив нескольких известных вищолигових бойцов: Игоря Гамулу, Леонида Гайдаржи, Валерия Панчика.
Гамула и Максимов создали неплохой дуэт - Васильевич подает, а Макс забивает. Вот он и наколотил 27 штук (улыбается). На тренировках у нас с Юрой была чрезвычайная "заруба" во время упражнения на держание мяча. Тренер Валентин Старцев любил нас в пару ставить. Максимов - высокий, катится прекрасно ...
После Старцева команду принял уже не как игрок, а главный тренер - Гамула.
Гамула - настоящая легенда. В Херсоне он заканчивал с футболом и организовал прощальный матч. Вышел на поле, сыграл три минуты, все остановились ... и Васильевич отдал мне свою футболку. Было приятно. Президент собрал коллектив накануне премьерного чемпионата Украины, назначил Гамулу главным тренером и поставил задачу за полгода выйти в Высшую лигу.
Мы шли в лидерах, все по плану. Сыграли с "Кривбассом" дома вничью, еще с кем-то забуксовали. И здесь Игоря Васильевича убрали. Для чего? Это был лишь 10-й тур. Вслед за Гамулой из Херсона уехали опытные исполнители. Зато набрали ребят из киевского спортинтерната, а также Ниченко и Лебедя, которые демонстрировали классную игру. Потенциал в целом неплохой, но спасти ситуацию мы не смогли - и скатились на 10-е место. Я до сих пор не понимаю, почему Гамулу уволили.
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