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Тренер Горняка Приходько: Футбол у нас один. Доигрывать сезон должны все три Лиги

Вторая лига
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Горняк выступал за доигровку сезона во Второй лиге

Тренер Горняка Приходько: Футбол у нас один. Доигрывать сезон должны все три Лиги
Новина українською

Главный тренер криворожского "Горняка" Геннадий Приходько высказался о досрочном завершении Второй лиги нынешнего сезона.

"Мое личное мнение: футбол у нас один. В этом плане не нужно его делить на УПЛ, Первую и Вторую лиги. Доигрывать сезон должны абсолютно все клубы. Тогда будет видно, что у нас футбол развивается. Все давно соскучились по футболу, поэтому хочется, чтобы быстрее все стало на свои места.

Мы очень разочарованы тем, что Вторая лига не возобновит чемпионат. Правильным решением было бы его доиграть и решить по спортивному принципу вопрос повышения в классе. "Горняк" хотел доиграть, и, считаю, несмотря на все, у нас были шансы выйти в Первую лигу. Команда собралась, провела плодотворные сборы, и вот так все печально закончилось.

Сожалеем, что нашу маленькую мечту возвращения в Первую лигу не удастся воплотить в этом году. Понимаю настроение футболистов, которые два месяца готовились к возобновлению сезона: потратили много сил, прошли колоссальную подготовку. Очень жаль, что так все получилось", - сказал Приходько.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Геннадий Приходько
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Источник:
ПФЛ

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