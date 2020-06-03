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Из бюджета клуба Второй лиги забрали миллион гривен на борьбу с COVID-19

Вторая лига
(2 голосов)

На Днепропетровщине

Из бюджета клуба Второй лиги забрали миллион гривен на борьбу с COVID-19
Новина українською

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз объяснил мотивацию клубов Второй лиги в том, чтобы не доигрывать чемпионат Украины.

Он сообщил о проблемах прежде всего в коммунальных клубах, таких как "Полесье", "Нива" Винница, херсонский "Кристалл" и "Никополь".

Мороз привел пример последнего, который финансируется из бюджета городского совета.

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Футбольный клуб "Никополь" сказал, что с их годового бюджета забрали миллион гривен на борьбу с COVID-19.

То есть у них этот миллион, который был на финансирование, - его не стало.

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В статье: Вторая лига ФК Никополь Евгений Мороз коронавирус
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.06.2020 в 08:24
Всё верно. Почему простые люди- налогоплательщики , которые равнодушны к футболу должны содержать за счёт своих налогов футбольные клубы? Такие клубы на плаву долго не держатся. Урезают сверху местный бюджет- и команды уже нет. Эти команды - профанация и отмыв денег.
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