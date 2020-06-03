Из бюджета клуба Второй лиги забрали миллион гривен на борьбу с COVID-19

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз объяснил мотивацию клубов Второй лиги в том, чтобы не доигрывать чемпионат Украины.

Он сообщил о проблемах прежде всего в коммунальных клубах, таких как "Полесье", "Нива" Винница, херсонский "Кристалл" и "Никополь".

Мороз привел пример последнего, который финансируется из бюджета городского совета.

Футбольный клуб "Никополь" сказал, что с их годового бюджета забрали миллион гривен на борьбу с COVID-19.

То есть у них этот миллион, который был на финансирование, - его не стало.