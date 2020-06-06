Наставник Вереса Вирт: В ПФЛ слабые руководители и футбольные дилетанты

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился мыслями насчет решения возобновить Первую лигу Украины.

"А разве можно было ожидать чего-то другого? Меня удивляет другое: из 16 клубов на собрание явилось только десять, а шесть вообще решали судьбу всех команд первой лиги и еще двух – второй. Вы считаете, это нормально, правильно?

21 мая Совет лиг принимает одно решение, затем в опросниках клубы голосуют за другое и, наконец, вчера ратуют за третье. Где логика, я вас спрашиваю? Вообще не понимаю людей, руководящих Профессиональной лигой.

Впечатление такое, что это футбольные дилетанты, не способные брать на себя ответственность и принимать судьбоносные решения. Руководители ПФЛ своей аморфностью показали себя слабыми управленцами, довели ситуацию до абсурда, пошли скандалы, руководители клубов разругались между собой.

Верю, конечно, в здравый смысл и в то, что завтрашний исполком УАФ примет разумное решение, которое устроит всех. "Верес" готов играть, я об этом неоднократно заявлял.

До сих пор под впечатлением вчерашнего Совета лиг. Одни спасали свои – уж простите – задницы, другие лоббировали свои интересы. Только о футболе все забыли.

Раз можно пренебрегать регламентом, как я понял, то уж давайте на остаток сезона включим "Верес" в первую лигу. Ну а чего? "Кремень" играть не будет, мы его и заменим.

Все чаще прихожу к мнению, что ПФЛ, как отдельная структура, отвечающая за профессиональные клубы первой и второй лиг, себя изжила. Наверное, все полномочия стоит вернуть УАФ", – рассказал Юрий Вирт.