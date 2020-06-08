Вирт: Я такого цирка еще не видел. Медведь быстрее принял бы решение

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказал свое мнение о возможной доигровке нынешнего сезона Второй лиги. Напомним, что на Когрессе УАФ было решено провести еще одну Конференцию ПФЛ 11 июня, на которой и должно быть принято окончательное решение.

– "Верес" готов к Первой лиге?

– Мы то готовы, но когда это все закончится? Если честно, я еще такого цирка не видел. Сколько времени уже прошло, а они до сих пор не могут определиться – играем или не играем, кто в какой лиге. Даже медведь принял бы решение быстрее.

– У нас всегда так – все решается в последний момент.

– А что тут решать. Я себе просто рисую ситуацию во второй лиге. 11 июня они будут принимать решение. Команда может съехаться числа 14-го. Нам надо сделать тесты. Еще дня два – дождаться результатов. Условно, 17-го числа мы можем начать тренироваться.

Три месяца мы не тренировались. Понадобится три недели, чтобы подготовиться к чемпионату. Три недели – нормальный срок, это не много и не мало. Чемпионат можем начать с 10 июля.

Чтобы доиграть первенство и провести, скажем, стыковые матчи, которые ожидают третье место, это надо минимум 50 дней. Поэтому чемпионат закончим первого сентября.