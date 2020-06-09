Президент ПФЛ: Есть такое чувство, что сезон во Второй лиге доигран не будет

Президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью UA-Футбол рассказал о шансах доиграть нынешний сезон во Второй лиге.

"Мы собираем на очередной Совет лиг все клубы, и Первую и Вторую лигу, чтобы было максимальное представительство, максимальная возможность все обсудить.

По нашей информации, Вторая лига не будет продолжаться. Большинство клубов не тренируются, не проходят тестирование. Они изначально приняли такое решение еще на первом Совете лиг.

Для того, чтобы не было никаких сомнений, мы проведем еще раз голосование, но есть такое чувство, что клубы просто подтвердят свою точку зрения и будут готовиться к следующему сезону.

Но и естественно, нужно представительство клубов Второй лиги, чтобы обсудить обмен между Первой и Второй лигами", - сказал Макаров.

Напомним, что Конференция ПФЛ состоится 11 июня.