Цыганик: Калуш и еще несколько клубов Второй лиги хотят доиграть чемпионат

Телеведущий и футбольный комментатор Игорь Цыганык сообщил об инициативе со стороны нескольких клубов Второй лиги о том, чтобы доиграть чемпионат.

Несколько клубов Второй лиги перед началом конгресса обратились к руководству УАФ с просьбой рассмотреть возможность возобновления и доигрывания чемпионата. Есть команды, которые готовы выходить на поле и выполнять свои функции, работу.

В частности, футбольный клуб "Калуш" обратился с тем, что многие клубы проголосовали против доигрывания. Но, по их мнению, это неправильный подход. Есть клубы, которым выгодно не играть. На момент голосования, возможно, так и было, но сейчас идет смягчение карантина. Многие клубы готовы продолжить сезон.

Напомним, что решение о прекращении соревнований было принято на заседании Совета лиг ПФЛ 21 мая.