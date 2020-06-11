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Большинство против. Конференция ПФЛ определила судьбу чемпионата во Второй лиге

Вторая лига
(2 голосов)

Клубы третьего дивизиона могут готовиться к новому сезону

Большинство против. Конференция ПФЛ определила судьбу чемпионата во Второй лиге
UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 11 июня, в Киеве на НСК «Олимпийский» проходит внеочередная Конференция ПФЛ, на которой должен решиться вопрос продления чемпионатов в Первой и Второй лиге.

Сначала прошло голосование по третьему по рангу дивизиону. За продолжение чемпионата высказались шесть клубов, против - 11. Таким образом, чемпионат во Второй лиге будет завершен с текущими результатами. Решение еще должен утвердить Исполком УАФ.

Добавим, что ранее ПФЛ уже завершала чемпионат во Второй лиге. Однако после того как возникла дискуссия по Первой лиге, было решено вынести вопрос на внеочередную Конференцию. В группе А первое место заняла тернопольская "Нива", второе - житомирское "Полесье". В группе Б первые два места за "ВПК-Агро" и "Кристалл", при этом "Альянс" уступил херсонцам вторую строчку лишь по дополнительным показателям.

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В статье: Вторая лига ПФЛ УАФ коронавирус
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 17:14
Тех кто против - лишить профессионального статуса, забанить на 5 лет....Футболистам- статус свободных агентов...
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