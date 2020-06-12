Ковпак: Играть в футбол без болельщиков – это как спать с резиновой женщиной

Известный украинский футболист, 37-летний ветеран Александр Ковпак, который выступает за "Полесье", высказал свое мнение относительно проведения матчей без болельщиков.

"Играть в футбол без болельщиков – то же, что спать с резиновой женщиной. Никакого удовольствия. В целом эта ситуация в футболе демонстрирует те же процессы, которые происходят во всем государстве – имею в виду двойные стандарты. У нас почему-то везде так: одним что-то можно, а другим – нет.

Супермаркетам в карантин работать можно, а малым магазинчикам – нет. В конце концов, если уж позволили работать супермаркетам, открыли парки, то почему зрителям не позволяют посещать стадионы? Они же на открытом воздухе.

Мы все видели, как ПФЛ провела общее собрание на трибуне стадиона. Представители клубов сидели на нужном расстоянии друг от друга – и все было в порядке. Одним словом, двойные стандарты", – сказал Ковпак.