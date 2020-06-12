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Ковпак: Играть в футбол без болельщиков – это как спать с резиновой женщиной

Вторая лига
(1 голосов)

Форвард утверждает, что это двойные стандарты

Ковпак: Играть в футбол без болельщиков – это как спать с резиновой женщиной
Новина українською

Известный украинский футболист, 37-летний ветеран Александр Ковпак, который выступает за "Полесье", высказал свое мнение относительно проведения матчей без болельщиков.

"Играть в футбол без болельщиков – то же, что спать с резиновой женщиной. Никакого удовольствия. В целом эта ситуация в футболе демонстрирует те же процессы, которые происходят во всем государстве – имею в виду двойные стандарты. У нас почему-то везде так: одним что-то можно, а другим – нет.

Супермаркетам в карантин работать можно, а малым магазинчикам – нет. В конце концов, если уж позволили работать супермаркетам, открыли парки, то почему зрителям не позволяют посещать стадионы? Они же на открытом воздухе.

Мы все видели, как ПФЛ провела общее собрание на трибуне стадиона. Представители клубов сидели на нужном расстоянии друг от друга – и все было в порядке. Одним словом, двойные стандарты", – сказал Ковпак.

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В статье: Александр Ковпак Полесье (Житомир) коронавирус
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Источник:
Экспресс

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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
12.06.2020 в 21:28
Ну такое... Всё-таки по телевизору посмотреть для болельщиков - это лучше, чем совсем если нет футбола.
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Инспектор ( )
12.06.2020 в 20:26
Видно опыт по резине есть
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