ФК Ужгород остался без главного тренера - получил приглашение из Венгрии

Михаил Иваница покинул пост главного тренера "ужгородцев". Он решил сменить команду. В среду состоялась встреча с руководителями клуба, стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и разорвали соглашение.

Иваница возглавлял "Ужгород" с 28 ноября 2019 года.

У меня было предложение возглавить команду 4-й по рангу лиги в Венгрии. Я захотел попробовать свои силы там. Мы обсудили все с руководством ФК "Ужгород" - они с пониманием отнеслись к этому и отпустили меня.

Я благодарен президенту клуба Ивану Дурану за поддержку в течение моего пребывания в клубе. У нас строилась очень хорошая команда, крепкий коллектив. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, я решил что-то изменить. Желаю команде в следующем сезоне успешных выступлений во Второй лиге.