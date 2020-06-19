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ФК Ужгород остался без главного тренера - получил приглашение из Венгрии
Без официальных матчей
Михаил Иваница покинул пост главного тренера "ужгородцев". Он решил сменить команду. В среду состоялась встреча с руководителями клуба, стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и разорвали соглашение.
Иваница возглавлял "Ужгород" с 28 ноября 2019 года.
У меня было предложение возглавить команду 4-й по рангу лиги в Венгрии. Я захотел попробовать свои силы там. Мы обсудили все с руководством ФК "Ужгород" - они с пониманием отнеслись к этому и отпустили меня.
Я благодарен президенту клуба Ивану Дурану за поддержку в течение моего пребывания в клубе. У нас строилась очень хорошая команда, крепкий коллектив. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, я решил что-то изменить. Желаю команде в следующем сезоне успешных выступлений во Второй лиге.
Сейчас в клубе рассматривают несколько кандидатур на пост главного тренера. Также команду покинул Сергей Машталир. Форвард присоединился к ФК "Минай".
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