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ФК Ужгород остался без главного тренера - получил приглашение из Венгрии

Вторая лига
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Без официальных матчей

ФК Ужгород остался без главного тренера - получил приглашение из Венгрии
Новина українською

Михаил Иваница покинул пост главного тренера "ужгородцев". Он решил сменить команду. В среду состоялась встреча с руководителями клуба, стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и разорвали соглашение.

Иваница возглавлял "Ужгород" с 28 ноября 2019 года.

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У меня было предложение возглавить команду 4-й по рангу лиги в Венгрии. Я захотел попробовать свои силы там. Мы обсудили все с руководством ФК "Ужгород" - они с пониманием отнеслись к этому и отпустили меня.

Я благодарен президенту клуба Ивану Дурану за поддержку в течение моего пребывания в клубе. У нас строилась очень хорошая команда, крепкий коллектив. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, я решил что-то изменить. Желаю команде в следующем сезоне успешных выступлений во Второй лиге.

Сейчас в клубе рассматривают несколько кандидатур на пост главного тренера. Также команду покинул Сергей Машталир. Форвард присоединился к ФК "Минай".

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В статье: Михаил Иваница ФК Ужгород ФК Минай Минай Ужгород Сергей Машталир
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Источник:
Ужгород

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