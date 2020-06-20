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Вирт: Надеюсь на профессионализм игроков, ведь я не видел команду более 3 месяцев

Вторая лига
(3 голосов)

Наставник "Вереса" рассказал о подготовке к рестарту

Вирт: Надеюсь на профессионализм игроков, ведь я не видел команду более 3 месяцев
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, с чем столкнется команда перед матчами плей-офф за участие в первой лиге.

"Не могу оценить физическое и моральное состояние команды, потому что не видел ее более трех месяцев. С 14 марта мы не тренируемся. Все игроки индивидуально занимаются дома, как могут поддерживают свою форму.

Надеемся на их профессионализм, что приедут в нормальных кондициях. Потому что видим, что трудно футболистам после паузы.

У нас последняя официальная игра была 23 ноября. Следующая будет ровно через девять месяцев. Но будем готовиться, приводить футболистов в порядок. Верю в свою команду и верю, что после всего этого мы выйдем в первую лигу

Я могу приехать, а полкоманды может не быть. Когда соберемся, будем подписывать короткие контракты на полтора месяца. А дальше будем отталкиваться от того, выйдем ли в первую лигу", – сказал Вирт Трибуне.

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В статье: Юрий Вирт Верес
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