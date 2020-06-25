Юрий Вирт: Верес будет ставить задачу выйти в УПЛ. ВИДЕО

Журналист UA-Футбол Александр Рыженко в очередном видеоинтервью пообщался с главным тренером ровенского "Вереса" Юрием Виртом.

Народный клуб не смог напрямую выйти в Первую лигу, но в августе у подопечных Вирта будет возможность выполнить задачу на сезон через плей-офф. О нынешнем состоянии дел в коллективе, а также о спортивных и инфраструктурных целях, которые стоят перед "Вереском", эксклюзивно для Youtube-канала UA-Футбол рассказал Вирт.