Вирт: Верес проведет три сбора, один из которых, вероятно, в Киеве

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью UA-Футбол, рассказал о том, как команда намерена готовиться к плей-офф за право участия в Первой лиге.

- Вы уже распланировали подготовку к плей-офф?

- Да, уже все распланировали. Мы соберемся 1 июля, проведем три сбора. Возможно, второй сбор, который по срокам две недели, пройдет в Киеве, так как мы планируем провести там несколько спаррингов. Ну и третий сбор уже будет до 15 августа.

- Смотрите матчи Первой лиги, может уже присматриваетесь к соперникам?

- Сейчас тяжело сказать, кто нам попадется, но матчи смотрю. И "Кремень" смотрел, который сотворил сенсацию (обыграл "Минай" 1:0) и поднялся в турнирной таблице. После такого перерыва игроки выходят с самоотдачей и желанием. Когда есть недооценка соперника, это сразу карается, что и показала игра "Кремня" с "Минаем".

"Кремень" мне понравился, хотя там тоже есть вопросы – они на искусственном поле играют. Но, в целом в Первой лиге много хороших матчей.

Будем наблюдать, смотреть за нашими реальными соперниками, с которыми мы сможем сыграть.