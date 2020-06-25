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Вирт: Верес проведет три сбора, один из которых, вероятно, в Киеве
Команда поборется за Первую лигу через пле-офф
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью UA-Футбол, рассказал о том, как команда намерена готовиться к плей-офф за право участия в Первой лиге.
- Вы уже распланировали подготовку к плей-офф?
- Да, уже все распланировали. Мы соберемся 1 июля, проведем три сбора. Возможно, второй сбор, который по срокам две недели, пройдет в Киеве, так как мы планируем провести там несколько спаррингов. Ну и третий сбор уже будет до 15 августа.
- Смотрите матчи Первой лиги, может уже присматриваетесь к соперникам?
- Сейчас тяжело сказать, кто нам попадется, но матчи смотрю. И "Кремень" смотрел, который сотворил сенсацию (обыграл "Минай" 1:0) и поднялся в турнирной таблице. После такого перерыва игроки выходят с самоотдачей и желанием. Когда есть недооценка соперника, это сразу карается, что и показала игра "Кремня" с "Минаем".
"Кремень" мне понравился, хотя там тоже есть вопросы – они на искусственном поле играют. Но, в целом в Первой лиге много хороших матчей.
Будем наблюдать, смотреть за нашими реальными соперниками, с которыми мы сможем сыграть.