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Ламина Н'Диайе в Ровно не будет. Коуч Вереса анонсировал подписание новых игроков
Больше скажет за неделю
Юрий Вирт, специалист, работающий с ровенским "Вересом", рассказал о намерении усилить свою команду, которая будет бороться в переходных матчах за место в Первой лиге.
Сейчас, по словам Вирта, довольно трудно найти футболистов.
Возможно будет 2-3 игрока. Но за неделю будем знать больше.
Главного тренера "Вереса" спросили о сенегальско-итальянском вингере Ламине Н'Диайе, который зимой был на просмотре в команде.
Решили отказаться. Перспективный футболист, обученный, с хорошей техникой. Но есть финансовый вопрос, его подписание - это уже под УПЛ.
Мы же, "Верес", не можем позволить себе во Второй лиге платить такую зарплату, которую он захотел, то есть чтобы один игрок получал 100 000, а другой - 10 000.