Юрий Вирт, специалист, работающий с ровенским "Вересом", рассказал о намерении усилить свою команду, которая будет бороться в переходных матчах за место в Первой лиге.

Сейчас, по словам Вирта, довольно трудно найти футболистов.

Возможно будет 2-3 игрока. Но за неделю будем знать больше.

Главного тренера "Вереса" спросили о сенегальско-итальянском вингере Ламине Н'Диайе, который зимой был на просмотре в команде.

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