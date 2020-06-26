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Ламина Н'Диайе в Ровно не будет. Коуч Вереса анонсировал подписание новых игроков

Вторая лига
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Больше скажет за неделю

Ламина Н'Диайе в Ровно не будет. Коуч Вереса анонсировал подписание новых игроков
Новина українською

Юрий Вирт, специалист, работающий с ровенским "Вересом", рассказал о намерении усилить свою команду, которая будет бороться в переходных матчах за место в Первой лиге.

Сейчас, по словам Вирта, довольно трудно найти футболистов.

Возможно будет 2-3 игрока. Но за неделю будем знать больше.

Главного тренера "Вереса" спросили о сенегальско-итальянском вингере Ламине Н'Диайе, который зимой был на просмотре в команде.

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Решили отказаться. Перспективный футболист, обученный, с хорошей техникой. Но есть финансовый вопрос, его подписание - это уже под УПЛ.

Мы же, "Верес", не можем позволить себе во Второй лиге платить такую ​​зарплату, которую он захотел, то есть чтобы один игрок получал 100 000, а другой - 10 000.

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В статье: Вторая лига Юрий Вирт Верес (Ровно) зарплата
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