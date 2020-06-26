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Калуш предоставил игрокам статус свободных агентов и может прекратить существование

Вторая лига
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У клуба есть проблемы с финансированием и неопределенность со следующим сезоном

Калуш предоставил игрокам статус свободных агентов и может прекратить существование
Новина українською

Второлиговский "Калуш" может прекратить свое существование. В начале недели в СМИ появилась информация о том, что у клуба серьезные финансовые проблемы.

Также в клубе были сильно разочарованы решением ПФЛ остановить сезон во Второй лиге.

Все это вылилось в то, что игрокам был предоставлен статус свободных агентов. При этом, по информации Meta-ratings.com.ua, футболисты, которые уже находятся в отпуске, об изменениях своего статуса узнали из СМС, которые им разослало руководство клуба.

Этим правом уже воспользовались два игрока – Даниил Кныш перешёл в "Минай", а Владимир Сеница стал игроком "Ингульца".

По словам главного тренера "Калуша" Степана Матвиива, перед командой есть финансовые задолженности, однако, они не критичные. Наставник надеется, что команда все же продолжит своё существование. Окончательная судьба клуба станет известна на следующей неделе.

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Калуш ФК Минай Владимир Сеница Даниил Кныш
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Источник:
Meta Ratings

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