Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анатолий Бессмертный покинул Полесье. Он вывел команду в Первую лигу
В клубе решили расстаться с наставником
Анатолий Бессмертный покинул должность главного тренера "Полесья". Об этом сообщает фан-страница житомирского клуба в Telegram.
По информации СМИ, такое решение стало инициативой нового спонсора клуба.
Напомним, по итогам сезона Бессмертный вывел команду в Первую лигу после того, как сезон во Второй лиге решили не доигрывать из-за пандемии COVID-19.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Полiccя (Житомир)
04.07.2020 в 16:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...