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Анатолий Бессмертный покинул Полесье. Он вывел команду в Первую лигу

Вторая лига
(1 голосов)

В клубе решили расстаться с наставником

Анатолий Бессмертный покинул Полесье. Он вывел команду в Первую лигу
Новина українською

Анатолий Бессмертный покинул должность главного тренера "Полесья". Об этом сообщает фан-страница житомирского клуба в Telegram.

По информации СМИ, такое решение стало инициативой нового спонсора клуба.

Напомним, по итогам сезона Бессмертный вывел команду в Первую лигу после того, как сезон во Второй лиге решили не доигрывать из-за пандемии COVID-19.

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В статье: Анатолий Бессмертный Полесье (Житомир)
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
04.07.2020 в 16:18
Ноу комментс...(((
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