Анатолий Бессмертный покинул Полесье. Он вывел команду в Первую лигу

Анатолий Бессмертный покинул должность главного тренера "Полесья". Об этом сообщает фан-страница житомирского клуба в Telegram.

По информации СМИ, такое решение стало инициативой нового спонсора клуба.

Напомним, по итогам сезона Бессмертный вывел команду в Первую лигу после того, как сезон во Второй лиге решили не доигрывать из-за пандемии COVID-19.