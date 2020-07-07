В Горняке отреагировали на идею слияния с Кривбассом

Президент Украины Владимир Зеленский недавно выразил идею возродить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога. В СМИ появились сообщения о том, что одним из вариантов "камбэка" клуба может стать его слияние с ФК "Горняк" и последующая заявка на Первую лигу.

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По информации Meta-ratings, в самом клубе "Горняк", который завершил сезон во Второй лиге на четвертом месте, никаких подготовительных действий по этому вопросу даже не идет. На данный момент "Горняк" благодаря бизнесмену Константину Караманцу крепко стоит на ногах и не пересекается с "Кривбассом".

Отмечается, что по спортивному принципу подняться в первый дивизион "Горняк" не может – никаких заявлений на этот счет в лигу не поступало. Вариант заявки "Горняка" в Первую лигу возможен только в том случае, если кто-то из клубов лидеров Второй лиги ("ВПК-Агро", "Кристал" или "Альянс"), который будет бороться за место в Первой лиге в матчах плей-офф, откажется от повышения в классе.