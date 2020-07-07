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В Горняке отреагировали на идею слияния с Кривбассом

Вторая лига
(3 голосов)

Давайте разбираться

В Горняке отреагировали на идею слияния с Кривбассом
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский недавно выразил идею возродить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога. В СМИ появились сообщения о том, что одним из вариантов "камбэка" клуба может стать его слияние с ФК "Горняк" и последующая заявка на Первую лигу.

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По информации Meta-ratings, в самом клубе "Горняк", который завершил сезон во Второй лиге на четвертом месте, никаких подготовительных действий по этому вопросу даже не идет. На данный момент "Горняк" благодаря бизнесмену Константину Караманцу крепко стоит на ногах и не пересекается с "Кривбассом".

Отмечается, что по спортивному принципу подняться в первый дивизион "Горняк" не может – никаких заявлений на этот счет в лигу не поступало. Вариант заявки "Горняка" в Первую лигу возможен только в том случае, если кто-то из клубов лидеров Второй лиги ("ВПК-Агро", "Кристал" или "Альянс"), который будет бороться за место в Первой лиге в матчах плей-офф, откажется от повышения в классе.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (6)
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kapost (Винница)
07.07.2020 в 11:47
Нікчемний царьок уже й до футболу поліз...
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+1
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
07.07.2020 в 10:48
Второй троллейбусный пук!
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+2
0
avatar
Maldini (Киев)
07.07.2020 в 10:47
Футболом есть кому ЗАНИМАТЬСЯ!!!Лучше бы экономикой занимался.это ему и родители сказали бы.или Кварталом.было бы больше пользы!!!Как-нибудь разберутся в Кривом Роге с футболом и без него.Зели Мошевмча!
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+4
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
07.07.2020 в 10:45
Идеоты у власти.
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+5
0
СашаXM (Хмельницкий)
07.07.2020 в 10:43
в Горянке отреагировали ... а по тексту - никто ниче не слышал ))
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+6
0
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Evgenariys (Чернигов)
07.07.2020 в 10:36
уже и до футбола докопался, пропал дом, что будет с паровым отоплением?
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+5
0


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