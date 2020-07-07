Сергей Шищенко возглавил Полесье

Бывший украинский футболист, в прошлом тренер МФК "Николаев" Сергей Шищенко возглавил команду "Полесье" из Житомира.

К своим обязанностям он берется с сегодняшнего дня, 7 июля. В этот же день состоялась и его представление.

Поскольку чемпионат во Второй лиге закончился досрочно из-за пандемии COVID-19, "Полесье", как команда, занявшая 2 место в таблице, со следующего сезона 2020/2021 будет выступать в Первой лиге.

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Представитель руководства клуба также сообщил задачу на следующий сезон.