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Сергей Шищенко возглавил Полесье

Вторая лига
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И получил задание

Сергей Шищенко возглавил Полесье
Новина українською

Бывший украинский футболист, в прошлом тренер МФК "Николаев" Сергей Шищенко возглавил команду "Полесье" из Житомира.

К своим обязанностям он берется с сегодняшнего дня, 7 июля. В этот же день состоялась и его представление.

Поскольку чемпионат во Второй лиге закончился досрочно из-за пандемии COVID-19, "Полесье", как команда, занявшая 2 место в таблице, со следующего сезона 2020/2021 будет выступать в Первой лиге.

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Представитель руководства клуба также сообщил задачу на следующий сезон.

Сегодня стоит задача выступить достойно, а это - середина турнирной таблицы, 8-10 место.

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В статье: Сергей Шищенко Анатолий Бессмертный Полесье (Житомир)
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Источник:
sportzt.com

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