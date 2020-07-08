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Президент Вереса: У нас стабильная финансовая ситуация, у клуба вообще нет долгов

Вторая лига
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Верес готовится к плей-офф за право играть в Первой лиге

Президент Вереса: У нас стабильная финансовая ситуация, у клуба вообще нет долгов
Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о том, что в клубе стабильная финансовая ситуация.

"Сегодня финансовое состояние "Вереса" стабильное. У нас вообще нет долгов. Команда вышла на подготовку к новому сезону. Обсуждаем с ребятами новые контракты. 9 июля проведем открытое заседание клуба, где обсудим бюджет и другие вопросы.

Клубом управляет наблюдательный совет, там 7 человек. Думаю, это правильный подход, когда не один человек принимает решения.

Готовимся к плей-офф, команда проведет 8 спаррингов перед этими матчами за Первую лигу", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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