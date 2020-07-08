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Сергей Шищенко оценил готовность Полесья к Первой лиге

Вторая лига
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Заменил тренера Бессмертного

Сергей Шищенко оценил готовность Полесья к Первой лиге
Новина українською

Сергей Шищенко, новый наставник житомирского "Полесья", которое по итогам досрочно завершенного чемпионата во Второй лиге заняло второе место и повысилось в классе, рассказал телеканалу Футбол, что уже некоторое время следил за командой.

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Когда мне сказали, что я являюсь одним из претендентов на пост главного тренера, я стал изучать команду. Мне понравилось, как она действует. Увидел и ошибки - это естественно. У меня есть свой взгляд на футбол.

Будем работать, будем знакомиться с ребятами. Потенциал у них есть. Важно, как игроки будут воспринимать мои требования, как они будут впитывать, как будут выполнять.

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В статье: Сергей Шищенко Первая лига Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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