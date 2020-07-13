Новый сезон в Первой и Второй лигах планируют начать в начале сентября

После того, как из-за пандемии коронавируса так и не был возобновлен чемпионат Украины во Второй лиге, ПФЛ предложила клубам дату старта нового чемпионата.

Как сообщил директор ПФЛ Евгений Мороз, новый сезон во Второй лиге планируется начать 4 сентября.

Еще раньше, 24-25 августа, некоторые команды Лиги примут участие в первом этапе розыгрыша Кубка Украины. Однако на данный момент сложно спрогнозировать, сколько второлиговых команд выйдет на старт первенства, соперничество в котором снова пройдет в двух подгруппах.

Также ориентировочно 4 сентября начнется новый чемпионат Украины в Первой лиге.