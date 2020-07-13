  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Новый сезон в Первой и Второй лигах планируют начать в начале сентября
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый сезон в Первой и Второй лигах планируют начать в начале сентября

Вторая лига
(3 голосов)

В конце августа планируют сыграть матчи предварительного этапа Кубка Украины

Новый сезон в Первой и Второй лигах планируют начать в начале сентября
Новина українською

После того, как из-за пандемии коронавируса так и не был возобновлен чемпионат Украины во Второй лиге, ПФЛ предложила клубам дату старта нового чемпионата.

Как сообщил директор ПФЛ Евгений Мороз, новый сезон во Второй лиге планируется начать 4 сентября.

Еще раньше, 24-25 августа, некоторые команды Лиги примут участие в первом этапе розыгрыша Кубка Украины. Однако на данный момент сложно спрогнозировать, сколько второлиговых команд выйдет на старт первенства, соперничество в котором снова пройдет в двух подгруппах.

Также ориентировочно 4 сентября начнется новый чемпионат Украины в Первой лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ Евгений Мороз
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...